Нужно настроить CMS

1. Во вложении - статьи по мрт исследованиям, которые размещаются в разделе "Информация", вкладка "Информация". Также на главной странице при нажатии на соответствующий пункт из списка МРТ исследований (слева) открываются именно эти статьи.

2. Статьи научные - размещаются в разделе "Информация", вкладка "Научные статьи". Также картинки прилагаю к каждой статье (одноименные).

3. Раздел "Вопрос-ответ" - cделать как тут http://mrt24.ru/faq.html - страница должна представлять собой список вопросов (заголовок) и кратких ответов (или анонсов ответов) с кнопкой "Посмотреть подробный ответ", при нажатии на которую открывается новая страница с полным ответом

4. Раздел "Цены" - заливку делаем по строкам. То есть вся первая строка одного цвета, вторая - второго и тп (не в шахматном порядке, как сейчас). Также желательно растянуть табличку или отцентровать ее - у меня не получилось, смотрится не очень красиво, надо, чтобы было красиво.