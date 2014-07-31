Интеграция верстки в Bitrix

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок115 просмотров

Есть 12 страниц верстки. Требуется интегрировать их в Bitrix, чтобы получился готовый сайт.

11 лет назад
kavboy
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров