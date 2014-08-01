Добрый день Есть проект на Drupal. В разделе http://www.consulting.erc.ua/kb есть блок подписаться на темы справа. Подписчикам приходит рассылка на все темы, а не на которые он подписан. Нужно оперативно поправить и ...
Доработка 2-х сайтов
Нужно внести в пятницу 31.07 изменения на 2-х сайтах(1С и самописный движок).
По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество.
Кидайте портфолио и ссылку на 2-3 самые сложные работы.
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