Доработка 2-х сайтов

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки167 просмотров

Нужно внести в пятницу 31.07 изменения на 2-х сайтах(1С и самописный движок).

По результатам работы возможно дальнейшее сотрудничество.

Кидайте портфолио и ссылку на 2-3 самые сложные работы.

11 лет назад
gavroshe
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sergseriy
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
11 лет назад
$30
2 дня
Небольшую, но срочную задачу Сергей выполнил аккуратно и в срок.
Четко поставленная задача, четкие и адекватные сроки. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

sergseriy
Сергей 
31 год
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 отзывов
11 лет назад