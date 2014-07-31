Нужно сверстать сайт (из psd), натянуть CMS, установить на хостинг или сервер. Всего 17 страниц ( Главная + 16 внутренних ). CMS: Wordpress, Drupal, Modx ...
Донастроить сайт на друпал
Нужно довести до ума сайт http://acasino.kz/
Настройка и отпмизация, разобраться со всеми шрифтами, что куда выводится. Всякие Сео-плагины (похожие статьи, теги), Выравнивание заголовков, новостей. Выведение последних постов форума на главную. Рассказать и показать как выводятся и меняются баннера.
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