Добрый день Есть проект на Drupal. В разделе http://www.consulting.erc.ua/kb есть блок подписаться на темы справа. Подписчикам приходит рассылка на все темы, а не на которые он подписан. Нужно оперативно поправить и ...
Небольшая правка шаблона WP
Добрый день.
Мне нужно поправить шаблон публикации записи. Сейчас публикации записи выглядит так: http://www.akirilli.ru/?p=314 Мне надо чтобы картинка вверху и заголовок были на всю ширину сайта, а под ними осталось все так же. текст слева, и справа панели остались. Нужно сделать так, чтобы при публикации новой записи, я мог выбирать шаблон и запись выглядела бы как описано выше.
По сути новый шаблон будет похож на этот http://www.akirilli.ru/?p=282 только мне нужно чтобы на картинки ничего не было, и название темы было вверху с просмотрами.
Предлагайте свои цены и сроки.
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