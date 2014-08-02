Небольшая правка шаблона WP

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Завершен4 заявки193 просмотра

Добрый день.

Мне нужно поправить шаблон публикации записи. Сейчас публикации записи выглядит так: http://www.akirilli.ru/?p=314 Мне надо чтобы картинка вверху и заголовок были на всю ширину сайта, а под ними осталось все так же. текст слева, и справа панели остались. Нужно сделать так, чтобы при публикации новой записи, я мог выбирать шаблон и запись выглядела бы как описано выше.

По сути новый шаблон будет похож на этот http://www.akirilli.ru/?p=282 только мне нужно чтобы на картинки ничего не было, и название темы было вверху с просмотрами.

Предлагайте свои цены и сроки.

WordPress
11 лет назад
TerryTie
Кирилл 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
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rudy_
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rudy_
49 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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