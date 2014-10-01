Сверстать сайт и установить на CMS

Нужно сверстать сайт (из psd), натянуть CMS,

установить на хостинг или сервер.

Всего 17 страниц ( Главная + 16 внутренних ).

CMS: Wordpress, Drupal, Modx

Требования общие:

-Полное соответствие верстки макетам

- Верстка ручная, валидная, адаптивная

-Хорошая скорость загрузки сайта ( от 90 по версии https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/)

-Корректное отображение сайта на всех разрешениях и браузерах (сайт должен сохранять свои пропорции на всех разрешения для компьютера)

Требования к сайту:

- возможность полностью редактировать страницы сайта через админку и добавлять материал на страницы

- письма с веб-форм на сайте должны быть обозначены с какой веб-формы ( стр. на сайте ) они отправлены

- настроить 404 ошибку

Редактирование оттенка и размера шрифтов.

Срок: 7-14 дней.

Оплата: Яндекс, Киви, Карта, Вебмани