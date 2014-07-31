Необходимо исправить ошибку при создании прайса

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка130 просмотров

Необходимо исправить ошибку при создании прайс листа для загрузки на Яндекс Маркет, сайт работает на OpenCart прайс грузится с ошибкой

Ссылка на прайс http://fashion-girls.su/index.php?route=feed/yandex_yml

Ошибка на Яндекс Маркет

Предупреждение: Кодировка XML не определена (строка 0, столбец 0)

Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Unknown element 'b' (строка 1, столбец 3)

Opencart
11 лет назад
contextual
Илья 
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Сотрудничаем не первый раз, как всегда всё быстро и качественно, человек всегда на связи, сотрудничеством очень доволен, рекомендую.
Отличный заказчик, уже работали. Оплата моментально! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sdaccent
Юрий 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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