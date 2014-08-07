Нужно сверстать сайт (из psd), натянуть CMS, установить на хостинг или сервер. Всего 17 страниц ( Главная + 16 внутренних ). CMS: Wordpress, Drupal, Modx ...
Натянуть простую верстку на CMS
Необходимо натянуть верстку на любой "легкий" движок: wp, joomla, др. - который будет корректно работать под iOS на iPad-e (загрузка изображений, управление контентом и прочее)
от вас: cms, цена, срок
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