Загрузка картинок в WordPress

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Завершен1 заявка164 просмотра

При попытке загрузить картинку в WordPress вылизат сообщение "Во время загрузки произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.", при том что картинка загрузилась, ее можно увидеть в библиотеке медиафайлов...

Нужно исправить проблему...

WordPress
11 лет назад
Vityok93
Виктор 
31 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

masterklavi
Рахим 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$15
1 день
Рахим за 5 минут решил проблему)
Хороший и грамотный заказчик. Рекоммендую!

Заявки фрилансеров

masterklavi
Рахим 
34 года
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад