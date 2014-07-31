Перенос сайта с DLE на WordPress

Требуется перенести сайт с одной CMS(DLE) на другую(WordPress), домен и хостинг остаются прежними.

На сайте опубликовано 3672 статей, большое количество медиа-файлов(картинки). Важно перенести весь контент, сохранить структуру рубрик, теги, при необходимости настроить редиректы со старых ссылок Отмечу, что НЕ нужно натягивать текущий шаблон от DLE на WP, на выходе сайт будет на стандартной теме вордпресса, пользователей и комментарии тоже переносить не надо.

Главное – осторожно и качественно перенести все содержимое, гарантирую достойную оплату. Вы должны иметь хороший опыт работы с двумя упомянутыми движками. Я прекрасно знаю о существовании автоматических конвертеров и скриптов для данных целей, но если вы не готовы реально вникнуть во все детали и довести работу до конца, отладить все ошибки, просьба не откликаться на данный проект!