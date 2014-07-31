Нужно сверстать сайт (из psd), натянуть CMS, установить на хостинг или сервер. Всего 17 страниц ( Главная + 16 внутренних ). CMS: Wordpress, Drupal, Modx ...
Доработать компонент com_Questions на сайте Joomla
Здравствуйте!
Нужно доработать компонент онлайн консультаций на сайте. Он работает хорошо, но есть ряд функций, которых не хватает:
1. Поиск по вопросам и ответам внутри раздела консультаций, вывод результатов.
2. Сообщение, что вопрос или ответ успешно отправлены, когда нажимаешь кнопку отправить. И исправить маленький баг, когда не выбрана категория.
3. Сделать энтеры в вопросы и ответы. Сейчас нет функции переноса строк, и даже большие вопросы и ответы выводятся сплошным текстом.
4. Добавить новости, вопросы и ответы в карту сайта, как на сайте, так и в XML. Починить xml карту сайта.
Предлагаю оплату 1000р, но если работа стоит дороже, предложите ваши цены.
Версия движка 2.5.
Заявки фрилансеров
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