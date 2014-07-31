Доработать компонент com_Questions на сайте Joomla

Здравствуйте!

Нужно доработать компонент онлайн консультаций на сайте. Он работает хорошо, но есть ряд функций, которых не хватает:

1. Поиск по вопросам и ответам внутри раздела консультаций, вывод результатов.

2. Сообщение, что вопрос или ответ успешно отправлены, когда нажимаешь кнопку отправить. И исправить маленький баг, когда не выбрана категория.

3. Сделать энтеры в вопросы и ответы. Сейчас нет функции переноса строк, и даже большие вопросы и ответы выводятся сплошным текстом.

4. Добавить новости, вопросы и ответы в карту сайта, как на сайте, так и в XML. Починить xml карту сайта.

Предлагаю оплату 1000р, но если работа стоит дороже, предложите ваши цены.

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