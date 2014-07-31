Сделать блог адаптивным+сделать его копию

Есть блог http://maydanovich.com

1. В нем есть внизу и вверху картинка и формы. Фрилансер должен был сделать адаптиынм, но наделал какой-то ерунды, картинка не сжимается, вместо этого режется кусками. Нужно настроить адаптивность нормальную.

2. Когда с телефона открываешь меню, так же шапка уходит ниже и форма подписки уже аж на статьях.

3. Внизу в подвале вообще не настроена адаптация, все едет вправао с телефона.

4. Исчезла полоса прокурутки вниз. Надо вернуть.

5. Копию этого блога надо поставить на http://karinagavrilova.com

Я пытался поставить сам, но ненашел все пути и много картинок тянет с моего блога.

Надо перенести так, чтобы блоги не зависели друг от друга. Чтобы на каринагаврилова я поменял фотки и текста и все было гуд.

Сразу пишите цену и сроки. Проект горит, преимушество тем, кто сделает сегодня до полночи по Киеву.

Кидайте заявки, если знаете точно как это сделать. Устал от тех, кто коряво делает методом тыка.