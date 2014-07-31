Сделать блог адаптивным+сделать его копию

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Закрыт2 заявки137 просмотров

Есть блог http://maydanovich.com

1. В нем есть внизу и вверху картинка и формы. Фрилансер должен был сделать адаптиынм, но наделал какой-то ерунды, картинка не сжимается, вместо этого режется кусками. Нужно настроить адаптивность нормальную.

2. Когда с телефона открываешь меню, так же шапка уходит ниже и форма подписки уже аж на статьях.

3. Внизу в подвале вообще не настроена адаптация, все едет вправао с телефона.

4. Исчезла полоса прокурутки вниз. Надо вернуть.

5. Копию этого блога надо поставить на http://karinagavrilova.com

Я пытался поставить сам, но ненашел все пути и много картинок тянет с моего блога.

Надо перенести так, чтобы блоги не зависели друг от друга. Чтобы на каринагаврилова я поменял фотки и текста и все было гуд.

Сразу пишите цену и сроки. Проект горит, преимушество тем, кто сделает сегодня до полночи по Киеву.

Кидайте заявки, если знаете точно как это сделать. Устал от тех, кто коряво делает методом тыка.

11 лет назад
Viktor1304
Виктор 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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