Необходимо перенести сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт18 заявок175 просмотров

Пока данные держатся на старом хостинге, надо грамотно перенести их на новый хостинг.

Доступы все есть.

Пожалуйста, указывайте цену сразу.

11 лет назад
nitro80
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров