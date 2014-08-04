Переустановить WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен8 заявок162 просмотра

На действующим сайте надо переустановить WordPress версии 3.9.1 на 3.8. Аккуратно с сохранением старой базы и адресов страниц.

WordPress
11 лет назад
SergeyMal
Сергей 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад
$15
1 день
Быстро и без проблем сделано.
Рекомендую! Оплата вовремя!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
10 часов назад
11 лет назад

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