Доступ автора в одну категорию WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки155 просмотров

Здравствуйте.

Нужно сделать так что автор в Wordpess мог публиковать новости только в одну категорию.

Ожидаю умельцев кто может помочь

WordPress
11 лет назад
linkovich
Сергей 
46 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$5
1 день
Роман подобрал нужный плагин для решения задачи, составил подробное тз по его настройке. Культурный и знающий человек, думаю еще не раз обращусь.
Хороший заказчик, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Romanlev
Роман 
34 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад