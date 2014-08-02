Натяжка верстка на WP+woocomerse

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки207 просмотров

Есть верстка https://yadi.sk/d/ruspZ0-mYvAf5

Необходимо одеть на WP+woocomerse

Таких проекта будет два. Они однотипны. Только картинки в верстке отличаются.

Кто готов сделать? С Вас цена и сроки. Приступаем сейчас. Часть аванса могу дать сразу по показу первых результатов(натяжка на базовую версию вп)

WordPress
11 лет назад
tariella
Юлия 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

Watarbt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$100
5 дней

Заявки фрилансеров

Watarbt
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад