Мелкие работы по Opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки154 просмотра

Есть сайт http://evolutionlight.ru/ необходимо реализовать:

1. Автоподгрузка товара при скролле на страницах каталога http://evolutionlight.ru/index.php?route=product/category&path=60_72

2. Убрать типы сортировок со страницы Брендов http://evolutionlight.ru/index.php?route=product/manufacturer/product&manufacturer_id=11 оставить только те которые есть в каталоге http://evolutionlight.ru/index.php?route=product/category&path=60_72

3. Сделать формирование title по след. схеме: [Название товара] - [Название категории] - [Название сайта]

4. Сделать стикер на всех товарах, которые в категории Новинки, под стикером имеетмя ввиду, небольшая png картинка, с надписью новинка, в верхнем левом углу товара при просмотре каталого и страницы товара.

Opencart
11 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Максим, отличный программист, сделал все очень быстро и качественно, а самое главное четко по ТЗ!
Хороший заказчик. Задание было понятно описано. Оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

loginov123
Максим 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад