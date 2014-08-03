Мелкие работы по Opencart

Есть сайт http://evolutionlight.ru/ необходимо реализовать:

1. Автоподгрузка товара при скролле на страницах каталога http://evolutionlight.ru/index.php?route=product/category&path=60_72

2. Убрать типы сортировок со страницы Брендов http://evolutionlight.ru/index.php?route=product/manufacturer/product&manufacturer_id=11 оставить только те которые есть в каталоге http://evolutionlight.ru/index.php?route=product/category&path=60_72

3. Сделать формирование title по след. схеме: [Название товара] - [Название категории] - [Название сайта]

4. Сделать стикер на всех товарах, которые в категории Новинки, под стикером имеетмя ввиду, небольшая png картинка, с надписью новинка, в верхнем левом углу товара при просмотре каталого и страницы товара.