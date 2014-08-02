Интернет-Аукцион

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок189 просмотров

Нужно продолжить развитие проекта «Интернет-Аукцион».

Проект разработан на Symfony 2.

Используется несколько платежных систем (Qiwi, Webmoney, BTC).

Более детальная информация при общении.

Спасибо

Symfony
11 лет назад
satsura
37 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров