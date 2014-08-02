Требуется специалист для подбора движка для сайта и соц.сети, которая будет находиться на поддомене сайта, исходя из требований, описанных в ТЗ. А также дальнейших работ по верстке, программированию и настройке обоих движков (сайт ...
Интернет-Аукцион
Нужно продолжить развитие проекта «Интернет-Аукцион».
Проект разработан на Symfony 2.
Используется несколько платежных систем (Qiwi, Webmoney, BTC).
Более детальная информация при общении.
Спасибо
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