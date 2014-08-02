Сделать функцию пользовательских рейтингов

Нужно сделать возможность добавлять рейтинги (обзоры) пользователями в комментариях. Пример того что нужно здесь http://demo.authorhreview.com/wpreviews/the-product-name/ (см. в комментарии).

Вкратце логика работы - в теме есть блок рейтингов с определенными критериями (каждый критерий сохраняется как массив meta data). Нужно чтобы в комментариях появлялся блок с добавлением обзора с точно такими же критериями (пример, http://joxi.ru/1QreU4wyTJB1YxW-Qu0) и после добавления комментариев эти критерии сохранялись и выводились в комментариях (http://joxi.ru/MwveU_3JTJByDh_1tpY). Также должна быть проверка на куки и IP, чтобы один человек не мог добавлять бесконечно обзоры.

Также нужна будет функция просчета общего значения всех пользовательских рейтингов, как здесь http://joxi.ru/cwveU_3JTJBtDg1Z1sE

Обращаю внимание, что нужна система только пользовательских рейтингов, так как система рейтинга автора уже есть в теме. Внешний вид не важен, можно делать все также как в сайте примере.

Выбранному исполнителю будет предоставлена тема на которой это нужно сделать, а также пример темы в котором реализован похожий функционал