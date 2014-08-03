Нужно сделать возможность добавлять рейтинги (обзоры) пользователями в комментариях. Пример того что нужно здесь http://demo.authorhreview.com/wpreviews/the-product-name/ (см. в комментарии). Вкратце логика работы - в теме есть блок рейтингов с определенными критериями (каждый критерий ...
Техническое обслуживание сайтов
Добрый день! Имеется 3 сайта:
1 сайт агентство недвижимости, там постоянно обновляется база квартир и новостроек, тексты, фото и т.д. (joomla)
2 сайт денежные займы, там просто информационный сайт в основном (joomla)
3 сайт объединяет эти сайты, все услуги на 1 сайте и ещё постоянно новости обновляются (MODx)
перечислите пожалуйста операции, какие нужно проводить постоянно с этими сайтами? помимо резервного копирования
что ещё входит в техническое обслуживание, пожалуйста по максимуму перечислите какие работы вы будете там проводить и какова цена? нужна ли поддержка сайтов ежедневно? какие работы нужно проводить по сайтам ежедневно? и почему? укажите ваш опыт работы и ваши преимущества
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