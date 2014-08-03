Техническое обслуживание сайтов

Добрый день! Имеется 3 сайта:

1 сайт агентство недвижимости, там постоянно обновляется база квартир и новостроек, тексты, фото и т.д. (joomla)

2 сайт денежные займы, там просто информационный сайт в основном (joomla)

3 сайт объединяет эти сайты, все услуги на 1 сайте и ещё постоянно новости обновляются (MODx)

перечислите пожалуйста операции, какие нужно проводить постоянно с этими сайтами? помимо резервного копирования

что ещё входит в техническое обслуживание, пожалуйста по максимуму перечислите какие работы вы будете там проводить и какова цена? нужна ли поддержка сайтов ежедневно? какие работы нужно проводить по сайтам ежедневно? и почему? укажите ваш опыт работы и ваши преимущества