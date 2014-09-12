Редактирование шаблона на DataLife Engine

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки131 просмотр

Редактирование дизайнa блоков

потом второстепенные задачи и многие доработки и правки до плот мелочей

подробности в личке

Сумма оплаты по отдельным задачам, суммы на отдельные и доп. части согласовываются.

11 лет назад
polh289
36 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

le-parkour
Максим 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

le-parkour
Максим 
31 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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