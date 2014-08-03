Доработка Магазина webasyst

Добрый день. есть модуль http://www.web-asyst.ru/product__uchet-tovara-po-harakt-1s-/

Суть модуля в следующем.

Он группирует с помощью встроенной функции (на владке дополнительно -> Рекомендуем посмотреть:) одинаковые товары.

К примеру, есть товары (поля арт, наименование, хар-ка (вес, размер, длина, толщина ну и т.д.), цена: http://zoofriends.info/product/1st_choice_dog_adult_hypoallergenic/

00016, 1st choice adult hypoallergenic - Фест Чойс гипоаллергенный корм для собак всех пород, Вес: 2.72кг, 939.27 руб

00017, 1st choice adult hypoallergenic - Фест Чойс гипоаллергенный корм для собак всех пород, Вес: 6кг, 1849.62 руб

00018, 1st choice adult hypoallergenic - Фест Чойс гипоаллергенный корм для собак всех пород, Вес: 12кг, 3467.90 руб

Раньше я группировал с помощью доп характеристик. Т.е. был один товар, следовательно у всех был одинаковый артикул, но очень было не удобно, в доп. характеристиках я забил вес и просто ставил галку + считал в ручную цену.

Сейчас же каждый товар разделен, у каждого товара своя страница, свой артикул и т.д. Для пользователя видна только общая страница которая собирает все эти товары на одной странице. Все бы хорошо за исключением нескольких вещей.

1. В категории товаров (рис_1) и в карточке товара (рис_6) нужно убрать слово вес (это название доп. характеристик. у других товаров написано литры, штуки, сантиметры и т.д.). Т.е должно выводиться только число (в нашем примере это: 2,72кг, 6кг, 12кг) + убрать выделение жирным.

2. у одиночных товаров (которые без группировки) после этого модуля изчезла хар-ка (рис_2) в карточке товара хар-ка присутствует

3. у некоторых товаров невлезает хар-ка (рис_3) нужно сделать, чтобы все поля товара были строго на своих местах, а поле с названием товара было резиновым.

4. При добавлении сгруппированного товара в корзину, не выводится фасовка (рис_4). (по думолчанию движок дописывал к примеру, товар 1 (1кг), товар 2 (2кг)...

5. Тоже самое только в админке, при просмотре заказов. Не дописывает фасовку.

6. не ищет по артикулам (рис_5)

Оплата в рублях после проделанной работы яндек-деньгами или через Золотую корону.