Здравствуйте. На этом сайте http://petergof-tour.ru надо исправить некоторые недоделки. 1. Заменить не работающий модуль заказа билетов расположенный на главной и на некоторых других страницах на сторонний модуль с помощью ...
Доработка Магазина webasyst
Добрый день. есть модуль http://www.web-asyst.ru/product__uchet-tovara-po-harakt-1s-/
Суть модуля в следующем.
Он группирует с помощью встроенной функции (на владке дополнительно -> Рекомендуем посмотреть:) одинаковые товары.
К примеру, есть товары (поля арт, наименование, хар-ка (вес, размер, длина, толщина ну и т.д.), цена: http://zoofriends.info/product/1st_choice_dog_adult_hypoallergenic/
00016, 1st choice adult hypoallergenic - Фест Чойс гипоаллергенный корм для собак всех пород, Вес: 2.72кг, 939.27 руб
00017, 1st choice adult hypoallergenic - Фест Чойс гипоаллергенный корм для собак всех пород, Вес: 6кг, 1849.62 руб
00018, 1st choice adult hypoallergenic - Фест Чойс гипоаллергенный корм для собак всех пород, Вес: 12кг, 3467.90 руб
Раньше я группировал с помощью доп характеристик. Т.е. был один товар, следовательно у всех был одинаковый артикул, но очень было не удобно, в доп. характеристиках я забил вес и просто ставил галку + считал в ручную цену.
Сейчас же каждый товар разделен, у каждого товара своя страница, свой артикул и т.д. Для пользователя видна только общая страница которая собирает все эти товары на одной странице. Все бы хорошо за исключением нескольких вещей.
1. В категории товаров (рис_1) и в карточке товара (рис_6) нужно убрать слово вес (это название доп. характеристик. у других товаров написано литры, штуки, сантиметры и т.д.). Т.е должно выводиться только число (в нашем примере это: 2,72кг, 6кг, 12кг) + убрать выделение жирным.
2. у одиночных товаров (которые без группировки) после этого модуля изчезла хар-ка (рис_2) в карточке товара хар-ка присутствует
3. у некоторых товаров невлезает хар-ка (рис_3) нужно сделать, чтобы все поля товара были строго на своих местах, а поле с названием товара было резиновым.
4. При добавлении сгруппированного товара в корзину, не выводится фасовка (рис_4). (по думолчанию движок дописывал к примеру, товар 1 (1кг), товар 2 (2кг)...
5. Тоже самое только в админке, при просмотре заказов. Не дописывает фасовку.
6. не ищет по артикулам (рис_5)
Оплата в рублях после проделанной работы яндек-деньгами или через Золотую корону.
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