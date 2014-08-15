Нужно поставить модуль и настроить что-б работал на сайте. Может у кого есть готовое решение.
Правки на сайте на Joomla
Здравствуйте.
На этом сайте http://petergof-tour.ru надо исправить некоторые недоделки.
1. Заменить не работающий модуль заказа билетов расположенный на главной и на некоторых других страницах на сторонний модуль с помощью iframe. Модуль есть тут:
http://peterhof-tour.ru/index.php/prodazha-biletov-onlajn/bilety-na-t-kh-meteor-v-petergof
Сейчас там 3 вкладки, нужно пока убрать вкладки, но показать как можно будет их вернуть, потому что модулей скоро будет 2.
2. Устранить ошибку на той же странице. Сообщение об ошибке, на сколько я понимаю, выдает модуль галереи.
3. Поставить ссылку из пункта меню "Билеты онлайн" -> "Билеты на метеор в Петергоф" с якорем, чтобы по клику происходил скрол страницы к самому модулю.
4. По клику на ссылках в галлерее сделать переходы на нужные страницы, где уместно с якорями.
5. Выделить пункт меню "Билеты онлайн" с помощью стандартной Jquery анимации. Нужен мягкий переход от красного к белому цвету при загрузке страницы.
6. Cократить высоту слайдара на главной, там сверху и снизу большие зазоры, можно сократить, чтобы контент сайта был выше и к нему не надо было скролить.
Желательно сделать как можно быстрее, тем более что для опытного человека задачи простые.
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