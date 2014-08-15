Правки на сайте на Joomla

Здравствуйте.

На этом сайте http://petergof-tour.ru надо исправить некоторые недоделки.

1. Заменить не работающий модуль заказа билетов расположенный на главной и на некоторых других страницах на сторонний модуль с помощью iframe. Модуль есть тут:

http://peterhof-tour.ru/index.php/prodazha-biletov-onlajn/bilety-na-t-kh-meteor-v-petergof

Сейчас там 3 вкладки, нужно пока убрать вкладки, но показать как можно будет их вернуть, потому что модулей скоро будет 2.

2. Устранить ошибку на той же странице. Сообщение об ошибке, на сколько я понимаю, выдает модуль галереи.

3. Поставить ссылку из пункта меню "Билеты онлайн" -> "Билеты на метеор в Петергоф" с якорем, чтобы по клику происходил скрол страницы к самому модулю.

4. По клику на ссылках в галлерее сделать переходы на нужные страницы, где уместно с якорями.

5. Выделить пункт меню "Билеты онлайн" с помощью стандартной Jquery анимации. Нужен мягкий переход от красного к белому цвету при загрузке страницы.

6. Cократить высоту слайдара на главной, там сверху и снизу большие зазоры, можно сократить, чтобы контент сайта был выше и к нему не надо было скролить.

Желательно сделать как можно быстрее, тем более что для опытного человека задачи простые.