Доработка Wordpress

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Закрыт11 заявок116 просмотров

Здравствуйте, в связи с нахождением некоторых ошибок в плане оптимизации страниц сайта на кмс вордпресс, необходимо доработать некоторые моменты. Необходимы глубокие знания Вордпресс.

По факту нужно удалить вшитые исходящие ссылки.

WordPress
11 лет назад
LOCO19861
Вонг 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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