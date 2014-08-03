Сверстать одностраничник и натянуть на wordpress

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Закрыт1 заявка141 просмотр

Сверстать одностраничник и натянуть на wordpress. Верстку сделать к утру.

Натяжку к вечеру. Из функционала будет платежка на paypal.

WordPress
11 лет назад
lomotr
Даниил 
34 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров