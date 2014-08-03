Исправить ошибку слайдера

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  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки154 просмотра

Добрый день,требуется исправить ошибку в слайдере(или просто бекап сделать,так как он работал) и сделать одну доработку. jQuery(...).AccordionImageMenu is not a function

Cms Wordpress.Так же нужно сделать доработку которая описана в ворд файле,это для страницы портфолио.

.Жду Ваши заявки с ценами,спасибо.

jQuery
11 лет назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
20 дней назад

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