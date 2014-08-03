Добрый день! Сайт на Joomla 2.5 . Сейчас во многих товарах вылазиет вот такая штука: http://chairs.ru/seria-ultra-s/kreslo-amigo-ultra.html А должно быть так: http://chairs.ru/seria-ultra-s/kreslo-atlant-ultra.html Причем в админке все нормально в товарах прописано. ...
Установка OSQA.net на OpenShift.com
Добрый день,
мы ищем человека, который установит OSQA.net на OpenShift.com и настроит базовый функционал.
В случае если всё получается как надо, нам понадобится дальнейшее расширение и добавление возможностей в этот продукт.
В общем, задача заключается в следующем: установить продукт по инструкции (https://www.openshift.com/blogs/host-your-own-qa-platform-in-the-cloud-like-stackoverflow-for-free), далее проверить OSQA на поддержку русского языка (прародитель этого продукта недавно добавил русскую поддержку к своей платформе, не уверен отдали ли его в Open Source) и вернуть его мне уже готовым к использованию.
Если русского языка в системе нет - то рассказать шаги, необходимые для его активирования в системе.
Несмотря на то, что есть инструкция и общее понимание принципов работы, мы ищем человека, чтобы он разбирался с деталями работы OpenShift и OSQA, а мы могли сфокусироваться на наполнении.
Мы выбрали OpenShift, потому что у них есть готовая инструкция по установке OSQA, без каких-либо модификаций и есть стартовый бесплатный пакет, для внутреннего тестирования платформы.
Если Вы можете предложить другую платформу, не требующую администрирования - это тоже принимается.
По моим представлениям, такая работа не должна занять более 2 часов - пожалуйста, поправьте меня, если я чего-то упускаю.
Буду рад ответить по любым вопросам.
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