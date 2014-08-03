Joomla+Virtualmart исправить ошибки

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Закрыт5 заявок136 просмотров

Добрый день!

Сайт на Joomla 2.5 .

Сейчас во многих товарах вылазиет вот такая штука: http://chairs.ru/seria-ultra-s/kreslo-amigo-ultra.html

А должно быть так: http://chairs.ru/seria-ultra-s/kreslo-atlant-ultra.html

Причем в админке все нормально в товарах прописано.

Необходимо исправить ситуацию.

Joomla
11 лет назад
andrej888
Андрей 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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