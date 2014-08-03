Joomla+Virtualmart исправить ошибки

Добрый день!

Сайт на Joomla 2.5 .

Сейчас во многих товарах вылазиет вот такая штука: http://chairs.ru/seria-ultra-s/kreslo-amigo-ultra.html

А должно быть так: http://chairs.ru/seria-ultra-s/kreslo-atlant-ultra.html

Причем в админке все нормально в товарах прописано.

Необходимо исправить ситуацию.