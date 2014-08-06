Php доработки

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Завершен1 заявка7660 просмотров

Интернет магазин на WooCommerce, есть небольшие доработки, с которыми может справиться php умелец.

Необходимо реализовать функцию, в личном кабинете, помогающую повторно заказать товар.

PHPWooCommerce
11 лет назад
BiGpaper
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$30
1 день
Замечательный исполнитель, все быстро и качественно. Профессионал в своем деле.
Работать легко Технически подкован Нацелен на долгосрочное сотрудничество

Заявки фрилансеров

arnoldus
Руслан 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад

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