Копирайтер/рерайтер

Доброго дня !

Нам требуется человек в команду для постоянного сотрудничества .

Нужно написать более 100 сео статей .

Т.к. мы хотим работать постоянно, то для нас важно:

1. Скорость работы — мы не любим, когда человек тянет кота за «я…»

2.Рабочий день ОНЛАЙН — мы не любим, когда человека приходиться искать. Для нас важно, что бы рабочий день с ним можно было контактировать.

3.Лишние вопросы — вы профессионал и мы любим, когда профи сами предлагают решение проблем. Мы только корректируем.

Оплату производим в российских рублях . За 1000 символов не более 50 руб. ( т.к. большой объем ) .