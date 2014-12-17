Написать 2 seo-статьи

$6
КопирайтингЗавершен1 заявка113 просмотров
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Необходимо написать 2 текста примерно 2–3 тыс символов каждый +/-, максимально используя набор ключевых фраз, предоставленных мной. Фразы стараться не искажать (падежи, роды и т.д.).

Главное назначение текстов — SEO, они должны легко читаться людьми, т.к. будут находиться в разделе «описание сервисов». Грамматические и синтаксические ошибки недопустимы, разумеется. Конечно, придираться не буду, но главное, чтобы у читателя не возникало ощущения будто текст написан учеником начальной школы. =)

Понимание о SEO-оптимизации будет существенным плюсом. Предложения по тому как лучше написать — тоже плюс.

9 лет назад
vee_jay
35 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
never_die
35 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$10
3 дня
Быстро, грамотно, за умеренное вознаграждение. Особо порадовало то, что к заданию подходит творчески и знает лучше вас самих, как написать нужный вам текст.
Евгений - прекрасный заказчик! Он дает очень подробное и понятное ТЗ, объясняет, чего хочет, всегда на связи. С такими заказчиками всегда приятно сотрудничать. Спасибо!
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