Написать 2 seo-статьи

Необходимо написать 2 текста примерно 2–3 тыс символов каждый +/-, максимально используя набор ключевых фраз, предоставленных мной. Фразы стараться не искажать (падежи, роды и т.д.).

Главное назначение текстов — SEO, они должны легко читаться людьми, т.к. будут находиться в разделе «описание сервисов». Грамматические и синтаксические ошибки недопустимы, разумеется. Конечно, придираться не буду, но главное, чтобы у читателя не возникало ощущения будто текст написан учеником начальной школы. =)

Понимание о SEO-оптимизации будет существенным плюсом. Предложения по тому как лучше написать — тоже плюс.