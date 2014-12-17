Написать 2 seo-статьи

Здравствуйте! В связи с открытием проекта, подбираю команду копирайтеров/рерайтеров на долгосрочное сотрудничество. Тематика — все о развитии и активности мозга человека, профилактика и поддержание в тонусе всех функций, связаных с мозговой активностью человека - о способностях, возможностях, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать 2 текста примерно 2–3 тыс символов каждый +/-, максимально используя набор ключевых фраз, предоставленных мной. Фразы стараться не искажать (падежи, роды и т.д.).
Главное назначение текстов — SEO, они должны легко читаться людьми, т.к. будут находиться в разделе «описание сервисов». Грамматические и синтаксические ошибки недопустимы, разумеется. Конечно, придираться не буду, но главное, чтобы у читателя не возникало ощущения будто текст написан учеником начальной школы. =)
Понимание о SEO-оптимизации будет существенным плюсом. Предложения по тому как лучше написать — тоже плюс.
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