Ищу копирайтера на тему автострахование

Ищу опытного хабровщика с http://habrahabr.ru/ Нужно написать статью о нашей краудсорсинговой платформе и разместить еще на хабре. Нужно иметь высокую репутацию, чтобы не попала в песочницу, а прямо в эфир.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен копирайтер который уже писал статьи с элементами SEO(ключевые слова) на тему автоСТРАХОВАНИ Е , статьи должны содержать как рекламный так и информационный характер,откликнувшимся просьба прикреплять ссылки своих работ
- Похожие заказы
- $100Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется копирайтер с идеальным знанием русского языка, желателен опыт в автомобильной тематике. Предлагается регулярный объём заказов по написанию текстов. Требования: безукоризненный русский язык, отсутствие ошибок в тексте, соблюдение сроков. Предлагаем написать пилотный текст и выслать нам в виде ...Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Написать текст о оплате и доставке с иконками и сделать рерайт текста порядка 2 000 символов.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $200
В команду требуются копирайтеры. Вы: - ответственный - пунктуальный - грамотный - опытный специалист. Мы: - обеспечиваем работой - платим от 30 р за 1000 симв. Тематика: - описание товаров (детские товары) - брендовая одежда - и ...Копирайтинг222 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо сделать рерайт описаний косметики - 22 позиции, средства по домашнему уходу. При рерайте необходимо учитывать специфику товара - действие, нанесение и т.п. - т.е. не перевирать исходник :) Нужна уникальность текста от 80%. Проверка по ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен9 лет назад
Необходимо написать несколько статей на новогоднюю тематику на украинском языке. Например, что приготовить на новогодний стол 2015? Или 10 самых вкусных и оригинальных десертов к новогоднему столу. Можете предложить свою тему, что часто запрашивают в поисковиках. Важно дать ссылки ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
ТЕМАТИКА ----ИНТЕРНЕТ ЗАРАБОТОК, ПАРТНЁРКИ, ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРАФИКА, Есть описание видеокурсов + желательные тригеры, Есть информации 4500 знаков.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго дня ! Нам требуется человек в команду для постоянного сотрудничества . Нужно написать более 100 сео статей . Т.к. мы хотим работать постоянно, то для нас важно: 1. Скорость работы — мы не любим, когда человек тянет ...Копирайтинг42 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Ищу опытного специалиста, который размещал уже отзывы torg.mail.ru. Нужны положительные отзывы http://torg.mail.ru/shop/ultrasport-cid933/. Готовы платить за размещенный отзыв.Нужно 10 отзывов ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт9 лет назад