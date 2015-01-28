freestyle2014

Максим freestyle2014

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Научить устанавливать скрипт сайта на хостинг

    В общем хотелось бы научится заливать скрипты сайтов на хостинг,дело это несложное,но почему то у меня не получается) Хотелось что бы человек установил скрипт на хостинг и написал мне пошагово как это делается на ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Программирование

    Надо сделать клон сайта с изменением названия в шапке,с изменением некоторых телефонов и кошельков, ну и чтоб функционировал так же как и оригинал.Включая регистрацию посетителей и пополнение их депозита. Вот ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Flash-Баннеры SWF

    Надо 5 FLASH баннеров (в формате swf)  размером 468*60,остальное на ваше усмотрение. 1.Баннер со слоганом: До 50% за сутки Без рисков 2Баннер со слоганом : Выгодное предложение. Не откладывай! 3.Баннер со слоганом: ...

    Баннеры9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Верстка сайтов

    $70

    Домен и хостинг есть, надо сверстать на бесплатном движке 2 сайта, далее сделать админки для меня (чтоб я смог добавлять и менять) Программирование - подвязать к почте [email protected] онлайн формы заказа ОСАГО ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт

    $20

    Необходимо сделать рерайт от 1000 до 2000 знаков на статью

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт

    $30

    Необходимо сделать рерайт, от 1000 до 2000 знаков на статью. Статьи должны быть уникальные и легко читаемые.

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт

    Необходимо сделать рерайт, от 1000 до 2000 знаков на статью. Статьи должны быть уникальные и легко читаемые.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Мобильная верстка

    Нужна мобильная верстка ,без особых изменений,движок DRUPAL ,можно на усмотрение фрилансера, сайт (осагокупить.рф)

    Drupal
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Установка модулей для DRUPAL 7

    1) В движок DRUPAL надо установить модули чтобы на страницах в админке можно было прописывать мета теги keywords и desсription , 2) чтобы мета тег Title был виден только в поисковой выдаче, на страницах ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Верстка и программирование

    $100

    Значит так, домен и хостинг есть, надо подвязать и сделать на бесплатном движке (вордпресс или джумла) верстку (дизайн главной страницы и дизайн 2-ой страниц разделов пришлю на почту) далее сделать админку для меня (чтоб я ...

    JoomlaWordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Картинки

    $17

    Нужен фотошоп с табличкой, замена слов на табличке и видоизменение вот этой картинки dostavka_osago.jpg, на другие которые прикреплены не обращать внимание, нужно будет примерно 20 картинок с разными словами и все картинки с человечком должны ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Картинки под мой поект

    Нужен фотошоп с табличкой , замена слов на табличке и видоизменение вот этой картинки dostavka_osago.jpg ,на другие которые прикреплены не обращать внимание, нужно будет примерно 20 картинок с разными словами и все картинки с ...

    Обработка фотографий5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Главная страница

    $28

    Здравствуйте! Надо сделать главную страницу продаваемой и качественной (2000 знаков бп) вопрос стоимость?

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Статья про осаго

    Здравствуйте Елена !Сколько будет стоить данное задание и срок выполнения , как производить оплату?

    Копирайтингнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Sergio_K
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайтов
Максим отличный заказчик. Четко поставлена задача, всегда на связи. Оплата мгновенная. Рекомендую.
Сергей сработал качественно и без проблем. Рекомендую.
Ответный отзыв
leonira72
53 года
13 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Рерайт
Оплата мгновенная, задание поставлено четко. Все отлично! Рекомендую)
Ирина выполнила все на отлично и очень быстро. Рекомендую.
Ответный отзыв
unit27
Анна 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Рерайт
Сделка прошла отлично. Максим приятный в общении человек, только лучшие пожелания. Рекомендую.
Анна выполнила свою работу на отлично. Рекомендую
Ответный отзыв
stepanko
Степан 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Мобильная верстка
Drupal
Приятно сотрудничать с Максимом! Всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую!
Степан быстро и качественно справился с задачей,рекомендую!
Ответный отзыв
Janik_lis
Евгения 
34 года
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Верстка и программирование
JoomlaWordPress
С заказчиком очень приятно работать. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Очень рекомендую.
Евгения отлично выполнила работу, без ошибок и точно в срок, рекомендую!
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