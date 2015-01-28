freestyle2014

В общем хотелось бы научится заливать скрипты сайтов на хостинг,дело это несложное,но почему то у меня не получается) Хотелось что бы человек установил скрипт на хостинг и написал мне пошагово как это делается на ...
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо сделать клон сайта с изменением названия в шапке,с изменением некоторых телефонов и кошельков, ну и чтоб функционировал так же как и оригинал.Включая регистрацию посетителей и пополнение их депозита. Вот ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт8 лет назад
Превратить 2 картинки во flesh баннер в формате SWF с переходом на сайтБаннеры5 заявокЗакрыт8 лет назад
Надо 5 FLASH баннеров (в формате swf) размером 468*60,остальное на ваше усмотрение. 1.Баннер со слоганом: До 50% за сутки Без рисков 2Баннер со слоганом : Выгодное предложение. Не откладывай! 3.Баннер со слоганом: ...Баннеры9 заявокЗакрыт8 лет назад
- $70
Домен и хостинг есть, надо сверстать на бесплатном движке 2 сайта, далее сделать админки для меня (чтоб я смог добавлять и менять) Программирование - подвязать к почте [email protected] онлайн формы заказа ОСАГО ...Завершен9 лет назад
- $20
Необходимо сделать рерайт от 1000 до 2000 знаков на статьюЗавершен9 лет назад
- $30
Необходимо сделать рерайт, от 1000 до 2000 знаков на статью. Статьи должны быть уникальные и легко читаемые.Копирайтингнет заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать рерайт, от 1000 до 2000 знаков на статью. Статьи должны быть уникальные и легко читаемые.Завершен10 лет назад
Нужна мобильная верстка ,без особых изменений,движок DRUPAL ,можно на усмотрение фрилансера, сайт (осагокупить.рф)Завершен10 лет назад
Нужно исправить веб форму заказа на drupal 7, + убрать мусор и дубли ,если они есть ( скрыть ненужное)Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужен копирайтинг и рерайтинг , прикрепил файл там все обозначеноКопирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
1) В движок DRUPAL надо установить модули чтобы на страницах в админке можно было прописывать мета теги keywords и desсription , 2) чтобы мета тег Title был виден только в поисковой выдаче, на страницах ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
Значит так, домен и хостинг есть, надо подвязать и сделать на бесплатном движке (вордпресс или джумла) верстку (дизайн главной страницы и дизайн 2-ой страниц разделов пришлю на почту) далее сделать админку для меня (чтоб я ...Завершен10 лет назад
- $17
Нужен фотошоп с табличкой, замена слов на табличке и видоизменение вот этой картинки dostavka_osago.jpg, на другие которые прикреплены не обращать внимание, нужно будет примерно 20 картинок с разными словами и все картинки с человечком должны ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен фотошоп с табличкой , замена слов на табличке и видоизменение вот этой картинки dostavka_osago.jpg ,на другие которые прикреплены не обращать внимание, нужно будет примерно 20 картинок с разными словами и все картинки с ...Обработка фотографий5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужен рерайтинг новостей автострахования, примерно 10 штук статей по 2000–3000 знаковКопирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен рерайтинг новостей автострахования, примерно 10 штук статей по 2000-2500 знаковКопирайтинг31 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $28
Здравствуйте! Надо сделать главную страницу продаваемой и качественной (2000 знаков бп) вопрос стоимость?Завершен10 лет назад
- $42
Ищу копирайтера на тему автострахование, необходимы 20 штук статей информационно-рекламных с вхождением ключевых фразЗавершен10 лет назад
Здравствуйте Елена !Сколько будет стоить данное задание и срок выполнения , как производить оплату?Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад