Есть несколько сотен обучающего видео на сайте. Необходимо написать текстовое описание под 100 видео Алгоритм действий 1. Смотрите видео 2. Пишите своими словами описание к видео, о чем конкретно идет речь в видеоуроке. Текст должен быть нормальным, читабельным, без воды. Уникальность ...
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8 лет назад
Максим Ощепков freestyle2014
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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- Копирайтинг14 заявокЗакрыт8 лет назад
Коллеги, здравствуйте! Необходимо написать обзорную статью о сервисе интернет-конкурсов для художников - CGHell.com Объем статьи 2500-3500 символов без пробелов. Уникальность 100%. Проверяю уникальность по text.ru [b]Обязательное условие: [/b] [u]Для исполнения нужен автор зарегистрированный на пикабу и имеющий положительный рейтинг.[/u] Ключевики, которые ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад