Есть несколько сотен обучающего видео на сайте. Необходимо написать текстовое описание под 100 видео Алгоритм действий 1. Смотрите видео 2. Пишите своими словами описание к видео, о чем конкретно идет речь в видеоуроке. Текст должен быть нормальным, читабельным, без воды. Уникальность ...