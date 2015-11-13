Рерайт

$20
КопирайтингЗавершен15 заявок253 просмотра
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Необходимо сделать рерайт от 1000 до 2000 знаков на статью

8 лет назад
freestyle2014
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
8 лет назад
$20
3 дня
Ирина выполнила все на отлично и очень быстро. Рекомендую.
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