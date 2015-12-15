Срочный рерайт 2-х статей для ВАК журнала

КопирайтингЗавершен4 заявки218 просмотров
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Добрый вечер! 

Требуется срочный рерайт одной статьи про социальные медиа и ее оформление по требованием ВАК журнала. Так же требуется просто оформление статьи для ВАК журнала, согласно его требованием (про социальные медиа). 

ТОЛЬКО РЕРАЙТ! НИКОГО ПЕРЕКОПИРОВАНИЯ, ПРОВЕРКА НА АНТИПЛАГИАТ!

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8 лет назад
afle
34 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
23 дня назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
8 лет назад
$38
1 день
Понравилось работать.
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