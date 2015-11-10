Необходим текст для 10 секундного ролика.

Суть акции: У нас выгодная цена на японский антифриз – 199 руб

за литр. И при покупке антифриза мы произведем аппаратную замену всего

за 1 руб. ( в этом фишка). Срок проведения : с 1 ноября до 31 декабря 2015 г.

Антифриз – это охлаждающая жидкость для двигателя, защищает его от

перегрева. И если все хорошо работает, то в салоне авто тепло,

т.к. 25% тепла от двигателя поступает в салон.

если хочешь тепло в салоне, то меняй антифриз. Т.к. с течением времени

антифриз теряет свои качества и печка в салоне перестает дуть теплым

воздухом.

Вот теперь надо решить как это донести до клиентов и чтобы это было

запоминающееся и эффектное..

Итог- нужен очень короткий текст, который даст понять зачем надо менять и что

это очень выгодно! Сам видеоролик мы смонтируем сами. В ролике будет 3

слайда по 3 секунды примерно, поэтому все должно быть кратное,

запоминающееся и понятное.