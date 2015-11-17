Создания прайс-листа для Яндекс Маркета

$20
КопирайтингЗавершен3 заявки151 просмотр
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срочно

создания прайс-листа для Яндекс Маркета

8 лет назад
MaXoN85
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Astamyr
Игорь 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
8 лет назад
$30
1 день
Игорь справился со своей задачей на 1,2,3 Установка прайс-листа для Яндекс Маркет. Ребят обращайтесь за выполнение данной работы к нему!!!
Задача была понятна, коммуникация на хорошем уровне. Оплата в срок и с бонусом :-) Максим, спасибо!
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