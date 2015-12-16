Рерайтинг для интернет-магазина

Добрый день Нужен человек, который опишет персонажей проекта, составит концепцию проекта и напишет ТЗ для программистов. Проект объемный, является инвестиционной площадкой для клиентов. Главный нюанс - переделать существующий проект в новый. Ищется специалист своего дела, и по срокам что-бы ...