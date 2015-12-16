Рерайтинг для интернет-магазина

КопирайтингЗавершен26 заявок220 просмотров
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Требуется рерайтинг карточек товаров. Текст уже загружен на сайт, требуется рерайтинг. Всего 572 позиции.

8 лет назад
dxdt
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
A-Zoloto
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
8 лет назад
$250
20 дней
Спасибо Анастасии за качественное выполнение работы! Привлекательная стоимость, хорошие сроки. Рекомендую!
Сотрудничать с Романом было приятно. Грамотно поставил задачу, оперативно отвечал на возникшие в процессе вопросы, своевременно проводил оплату работы. Рекомендую!
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