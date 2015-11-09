Написать 100 статей на тему Продажа и поставка электротоваров https://www.220.ru/ Обязательным условием является то, что Вы хорошо владеете данной тематикой! Пожалуйста скиньте 2-3 примера статьи при размещении заявки ссылкой в портфолио либо на сайте.
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Необходимо написание постов на форум. Тема - сео (но там есть и другие темы, курилка). Никаких особых знаний не требуется. Нужный навык - это умение общаться, с интересом, юмором. Постинг делаю я. Оплата 50 р за 10 постов. В месяц - не больше 300 постов.
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