Необходимо написание постов на форум. Тема - сео (но там есть и другие темы, курилка). Никаких особых знаний не требуется. Нужный навык - это умение общаться, с интересом, юмором. Постинг делаю я. Оплата 50 р за 10 постов. В месяц - не больше 300 постов.