Написание постов на форум

$100
КопирайтингЗакрыт7 заявок163 просмотра
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Необходимо написание постов на форум. Тема - сео (но там есть и другие темы, курилка). Никаких особых знаний не требуется. Нужный навык - это умение общаться, с интересом, юмором. Постинг делаю я. Оплата 50 р за 10 постов. В месяц - не больше 300 постов.

8 лет назад
naoky
Юрий 
42 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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