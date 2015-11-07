Нужно наполнить сайт контентом тематическими статьями

Добрый день. Нужен человек, разбирающийся в спорте (триатлон), или умеющий хорошо работать с англоязычными источниками. Нужно написать самому (или перевести) 100 статей на тематику триатлона. Если перевод – то живой и качественный. Пишите цену за ...