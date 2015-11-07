Написание статей для ИМ

Нужны хорошие авторы для написания 50 статей на околокомпьютерную тему. В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ТЗ есть данные о количестве символов (от – до) и ключи. Оплата по неделям на Webmoney. Цена — 40 ...
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Необходимо написать статьи для ИМ по имеющимся ключевым словам. Не менее 30 000 знаков. Без предоплаты.
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