Требуется написать статьи - оборудование для теплоснабжения

КопирайтингЗакрыт13 заявок208 просмотров
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Необходимо сделать 5 описаний для категорий -  сайт по оборудованию для теплоснабжения, теплосчетчики, расходомеры.

Прошу внимательно отнестись к заданию - здесь понадобится понимать немного специфику оборудования.

Текст объемом до 3000 символов.

Будут выданы ключевые слова для каждого текста, которые необходимо вписать.

8 лет назад
Decu
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
год назад
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