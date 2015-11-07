Написание текстов

КопирайтингЗакрыт26 заявок287 просмотров
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Тематика сайта - нижнее белье.

Требуется написание текстов НЕ СЕО - обычные тексты.

Тексты на группы товаров можно брать из интернета и делать хороший рерайт, что бы добиться высокой уникальности.

Тексты на товары придется писать с фотографий - есть фотография к товару, есть характеристики товара - на основе этого требуется написать описание к товару, что бы его действительно было интересно читать.

Адрес сайта и доступы вышлю в личку, если заинтересует предложение.

Цены писать в рублях за 1000 символов без пробелов.

Выбирать буду в первую очередь по цене.

Суммарно на сайт надо примерно 3 - 5млн символов без пробелов уникального контента.

8 лет назад
intop
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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