Написать 50 статей на околокомпьютерную тему

Нужны хорошие авторы для написания 50 статей на околокомпьютерную тему.

В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ТЗ есть данные о количестве символов (от – до) и ключи.

Оплата по неделям на Webmoney. Цена — 40 рублей за 1000. На сайт будет потрачено более 300 000 рублей. Вы можете получить их часть.

Источники для статей вы выбираете сами. Брать в качестве источника нужно две и более статей.

Надо писать хотя бы по 1 статье в 1–2 дня.

Требования предоставлю в личку.