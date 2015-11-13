Написание СЕО-текстов для карточек товара

Необходимы тексты для следующих товаров:

1. Аэрозольный искусственный снег

2. Аэрозольный искусственный лед

3. Подставки для елки (6 видов)

4. Средство для продления жизни новогодних елей

5. Декоративный горшок (кашпо) для елок в горшках

6. Корейская пихта в горшке

7. Голубые елки в горшках

Итого - 12 текстов. Тексты должны быть уникальными, структурированными, с заголовками абзацев под Н2 заголовки, направленными на поисковую оптимизацию + в самих текстах использование ключевиков с коммерческими запросами (купить, заказать, продажа), но не более 2-3 вхождений в чистом виде названия товара . Размер текстов от 1500 до 2500 символов.

Выбор кандидата - в понедельник. Задание надо сделать до пятницы 13.11.

Условия оплаты - только постоплата

Рассматриваются заявки только с ценой за 1000 символов и примерами Ваших работ