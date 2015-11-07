Нужно отличное описание о нас для интернет магазина

Требуются грамотные люди для написание статей по тематике Обязательное условия: Знание русского языка, ориентированность в теме, опыт написание продающихся текстов, портфолио ТЗ предоставляется. Оплата от 70 руб./1000 знаков без пробелов на WMR (по факту).
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Здравствуйте, нужен человек который умеет красиво рассказать о магазине, человек должен знать и уметь это делать и рассказать какая информация ему нужна для написание статьи.
Опыт работы и портфолио написание статей для магазинов в раздели О нас, Обязательно!
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