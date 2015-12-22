Статьи на тему Продажи и поставки электротоваров

$200
КопирайтингЗавершен7 заявок319 просмотров
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Написать 100 статей на тему Продажа и поставка электротоваров  https://www.220.ru/ 

Обязательным условием является то, что Вы хорошо владеете данной тематикой! Пожалуйста скиньте 2-3 примера статьи при размещении заявки ссылкой в портфолио либо на сайте.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
Выбранный исполнитель
olli89
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад
8 лет назад
$2
2 дня
Большое спасибо Елене за отличную работу! Хорошо разбирается в теме. Учитывает все нюансы ТЗ. Отлично справляется с SEO-оптимизацией текста.
Сотрудничеством полностью довольна. Дмитрий очень доброжелательный, вежливый человек. Прекрасно разбирается в своем деле. Всегда идет на контакт. Все возникающие в ходе работы вопросы решались незамедлительно. Оплата без задержек и в полном объеме. С удовольствием продолжу сотрудничество.
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