Рерайт - юриспруденция

Нужны хорошие авторы для написания 50 статей на околокомпьютерную тему. В среднем статьи по 6 тысяч символов. В ТЗ есть данные о количестве символов (от – до) и ключи. Оплата по неделям на Webmoney. Цена — 40 ...
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Требуется рерайт 8 статей юридической тематике . 40руб / 1000 зн.бп.
Уникальность 90+ 90+ по адвего. (настройки по умолчанию).
Просьба отмечаться кто понимает юр. терминологию.
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