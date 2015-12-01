Рерайт - юриспруденция

КопирайтингЗавершен6 заявок215 просмотров
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Требуется рерайт 8 статей юридической тематике . 40руб / 1000 зн.бп.

Уникальность 90+ 90+ по адвего. (настройки по умолчанию).

Просьба отмечаться кто понимает юр. терминологию.

8 лет назад
gagafr21
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Navu
Олег 
40 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$5
3 дня
Спасибо большое Олегу за работу. Человек несмотря на первый мой заказ, взялся за работу без предоплаты. Работы выполнил качественно и я её оплатил! Будем работать...
Говорят, хороших заказчиков сложно найти. Добавлю, что комфортные заказчики вообще на вес золота. Если Ваша цель - выполнение проекта и получение заслуженной оплаты - это Ваш заказчик. Выполняя работу, Вы думаете только о работе. Комфорт во всем. Буду рад повторному сотрудничеству.
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