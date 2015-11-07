Полностью наполнить сайт контентом.

КопирайтингЗакрыт18 заявок255 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задача:

Полное наполнение сайта контентом. www.spynetvideo.ru

1. http://www.spynetvideo.ru/sistemy-videonabljudeniya

Описание "видеонаблюдения" ( полный ЛИКБЕЗ, вроде WiKi https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 ) до 10-15 тыс.знаков.

2. Описание услуги как товара: http://www.spynetvideo.ru/sistemy-videonabljudeniya/videonabljudenie-dlja-avtomojki

Порядок работы:

Пока только по видеонаблюдению.

Качественно.

Дополнительная информация:

Для описания услуги(товара)

1. Истории про пользу(случаи из жизни, и прочая лабуда…)

2. Описание принципа работы системы.

3. Отзывы счастливых клиентов:)  1-3

Нра:

http://mistercom.ru/videonabljudenie/uslugi/videonabljudenie-v-ofise

http://montage-videonabludeniya.ru/uslugi/videomontage/

http://sistemy-bezopasnosti.com/ustanovka-sistem-bezopasnosti/sistemy-videonabludeniya-montazh-ustanovka/

8 лет назад
qsd13
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Статьи на тему Продажи и поставки электротоваров

    $200

    Написать 100 статей на тему Продажа и поставка электротоваров  https://www.220.ru/  Обязательным условием является то, что Вы хорошо владеете данной тематикой! Пожалуйста скиньте 2-3 примера статьи при размещении заявки ссылкой в портфолио либо на сайте.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты на тему фильтры для воды

    $20

    Написать 10 статей на тему фильтры для очистки воды для сайта http://rolfis.com.ua/ Обязательным условием является то, что Вы хорошо владеете данной тематикой! Пожалуйста скиньте 2-3 примера статьи при размещении заявки ссылкой в портфолио либо на сайте.

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать 100 статей на триатлонную тематику

    Добрый день. Нужен человек, разбирающийся в спорте (триатлон), или умеющий хорошо работать с англоязычными источниками. Нужно написать самому (или перевести) 100 статей на тематику триатлона. Если перевод – то живой и качественный. Пишите цену за ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO копирайт

    Написать текста на тематику ремонт в детских садах. Проанализировать топ 10 выдачу и на основе полученных данных указать кол-во вхождений и кол-во симв

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Рерайт - юриспруденция

    Требуется рерайт 8 статей юридической тематике . 40руб / 1000 зн.бп. Уникальность 90+ 90+ по адвего. (настройки по умолчанию). Просьба отмечаться кто понимает юр. терминологию.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание СЕО-текстов для карточек товара

    Необходимы тексты для следующих товаров: 1. Аэрозольный искусственный снег 2. Аэрозольный искусственный лед 3. Подставки для елки (6 видов) 4. Средство для продления жизни новогодних елей 5. Декоративный горшок (кашпо) для елок в горшках 6. Корейская пихта в горшке 7. Голубые елки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Написание текстов

    Тематика сайта - нижнее белье. Требуется написание текстов НЕ СЕО - обычные тексты. Тексты на группы товаров можно брать из интернета и делать хороший рерайт, что бы добиться высокой уникальности. Тексты на товары придется писать с фотографий ...

    Копирайтинг26 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно отличное описание о нас для интернет магазина

    Здравствуйте, нужен человек который умеет красиво рассказать о магазине, человек должен знать и уметь это делать и рассказать какая информация ему нужна для написание статьи. Опыт работы и портфолио написание статей для магазинов в раздели О ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад